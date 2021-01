Het sociale medium schorste op 7 januari de accounts van Trump op Facebook en Instagram vanwege de bestorming van het Capitool de dag daarvoor. De schorsing zou in ieder geval tot na de machtsoverdracht van woensdag duren.

Leden van de groep experts van Facebook zijn onder meer juristen, mensenrechtenactivisten, journalisten, een Nobelprijswinnaar en een voormalige premier van Denemarken. De toezichthoudende raad is pas geleden opgericht. De accounts van Trump blijven geschorst tot er een beslissing is genomen.

De oprichter van Facebook, Mark Zuckerberg, noemde de berichten van Trump eerder deze maand schokkend. 'Zijn beslissing om dit platform te gebruiken om de daden van zijn aanhangers goed te praten in plaats van te veroordelen, heeft veel mensen in de VS en over de wereld geschokt', zei hij toen.

Facebook was voor Trump niet het belangrijkste sociale medium. Hij gebruikte vooral Twitter. Daar werd hij eerst tijdelijk, maar later definitief geschorst.

