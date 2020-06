Facebook waarschuwt voortaan bij het delen van oud nieuws

Facebook geeft voortaan een waarschuwing wanneer een gebruiker een nieuwsbericht of ander artikel wil delen dat ouder is dan drie maanden. Daarna beslist de gebruiker nog steeds zelf of hij het artikel relevant genoeg vindt om door te posten. De nieuwe functie wordt vanaf vrijdag wereldwijd uitgerold.

7 Keer gedeeld

Keer gedeeld













© Facebook

Volgens de socialemediasite vormt de 'leeftijd' van een post een belangrijk deel van de context waarin mensen bepalen welke artikelen ze lezen, vertrouwen en delen. Vooral bij uitgevers van kranten en tijdschriften groeit de bezorgdheid over het delen van oude artikelen als 'nieuwe feiten', omdat het een verkeerd beeld kan schetsen van de echte actualiteit. Sommige uitgevers hebben hier zelf al maatregelen tegen getroffen, door oudere nieuwsberichten op de site te labelen. Facebook laat weten dat het de waarschuwingen de komende maanden ook voor andere doeleinden wil inzetten. Voor boodschappen met betrekking tot covid-19 werkt de socialemediasite bijvoorbeeld aan een notificatie die de bron vermeldt en mensen doorverwijst naar een coronawebsite met betrouwbare informatie. Volgens de socialemediasite vormt de 'leeftijd' van een post een belangrijk deel van de context waarin mensen bepalen welke artikelen ze lezen, vertrouwen en delen. Vooral bij uitgevers van kranten en tijdschriften groeit de bezorgdheid over het delen van oude artikelen als 'nieuwe feiten', omdat het een verkeerd beeld kan schetsen van de echte actualiteit. Sommige uitgevers hebben hier zelf al maatregelen tegen getroffen, door oudere nieuwsberichten op de site te labelen.Facebook laat weten dat het de waarschuwingen de komende maanden ook voor andere doeleinden wil inzetten. Voor boodschappen met betrekking tot covid-19 werkt de socialemediasite bijvoorbeeld aan een notificatie die de bron vermeldt en mensen doorverwijst naar een coronawebsite met betrouwbare informatie.