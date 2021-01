Tot na de inhuldiging van de nieuwe Amerikaanse president Biden weigert Facebook in de Verenigde Staten advertenties voor wapenaccessoires en militaire uitrustingen. Het Amerikaanse bedrijf reageert op klachten van politici en medewerkers. Dat vernam de Amerikaanse website BuzzFeed News van een woordvoerder van het bedrijf.

De website had eerder al gemeld dat op 's werelds grootste sociale netwerk advertenties voor pistoolholsters, kogelvrije kleding en andere militaire spullen verschenen in de nieuwsfeeds van mensen die zich bezighielden met de bestorming van het parlementsgebouw in Washington eerder deze maand. 'Uit een overvloed aan voorzichtigheid, verbieden we tijdelijk advertenties voor wapenaccessoires en beschermende uitrusting in de VS tot ten minste 22 januari', zegt een Facebook-woordvoerder tegen BuzzFeed.

Facebook zegt het op prijs te stellen dat medewerkers, de BuzzFeed-verslaggevers en beleidsmakers dit probleem aan de orde hebben gesteld. Facebookgebruikers en -medewerkers merkten een toename in advertenties voor toebehoren en militaire uitrusting, inclusief gepantserde vesten, in de dagen na het geweld in het Capitool waarbij vijf mensen om het leven kwamen. Dergelijke advertenties verschenen ook bij mensen die extreemrechtse pagina's of groepen op het sociale netwerk volgden. Op Facebook konden al geen advertenties voor bijvoorbeeld wapens en munitie geplaatst worden.

De website had eerder al gemeld dat op 's werelds grootste sociale netwerk advertenties voor pistoolholsters, kogelvrije kleding en andere militaire spullen verschenen in de nieuwsfeeds van mensen die zich bezighielden met de bestorming van het parlementsgebouw in Washington eerder deze maand. 'Uit een overvloed aan voorzichtigheid, verbieden we tijdelijk advertenties voor wapenaccessoires en beschermende uitrusting in de VS tot ten minste 22 januari', zegt een Facebook-woordvoerder tegen BuzzFeed. Facebook zegt het op prijs te stellen dat medewerkers, de BuzzFeed-verslaggevers en beleidsmakers dit probleem aan de orde hebben gesteld. Facebookgebruikers en -medewerkers merkten een toename in advertenties voor toebehoren en militaire uitrusting, inclusief gepantserde vesten, in de dagen na het geweld in het Capitool waarbij vijf mensen om het leven kwamen. Dergelijke advertenties verschenen ook bij mensen die extreemrechtse pagina's of groepen op het sociale netwerk volgden. Op Facebook konden al geen advertenties voor bijvoorbeeld wapens en munitie geplaatst worden.