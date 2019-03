'Facebook werkt aan eigen cryptomunt'

Waar de koersen van cryptomunten het laatste jaar stevig dalen, en veel van het optimisme rond het digitale geld wat is opgedroogd, ziet Facebook er nog brood in. Het bedrijf zou aan een eigen cryptomunt werken, zo meldt The New York Times. Bedoeling van het project is om gebruikers van Facebook en Whatsapp toe te laten geld naar elkaar te sturen en bijvoorbeeld een restaurantrekening te verdelen.

Interessant aan het project is dat Facebook die betalingen op blockchain wil zetten. Het heeft een team van vijftig mensen samengesteld om het systeem te bouwen, aldus een rapport in de krant.

Geen gewoon geld

Het project zou alvast ambitieus zijn. Hoewel het idee achter cryptogeld altijd geweest was dat het een alternatief kon vormen voor traditionele betalingssystemen, zeker op internationaal vlak, bleken cryptomunten als Bitcoin en Ethereum in praktijk vooral een investeringsvehikel. Door de hoge verwerkingskost om transacties op de blockchain vast te zetten, duurt het soms erg lang om geld over te schrijven. Daarbij komt dat de anonimiteit en het decentrale karakter van de munten, waarbij er niemand echt autoriteit of verantwoordelijkheid heeft, van cryptomunten een dankbaar doelwit maken voor fraude en cybercriminelen. Door de onzekerheid en hype rond de munten is de koers ervan ook nog eens bijzonder onstabiel.

Wil Facebook iets bouwen dat ook effectief in het dagelijks leven kan worden gebruikt, dan zal het al die uitdagingen dus op een of andere manier moeten omzeilen. Het zal een munt moeten bouwen met een redelijk stabiele koers, zonder die te koppelen aan de munt van een of ander land (een meer traditionele manier om een koers stabiel te houden).

Vraag is ook hoe de techgigant wil omgaan met het fundamentele 'decentrale' karakter van een cryptomunt. In principe heeft niemand de eindverantwoordelijkheid voor een dergelijke munt, en is het volledig aan de gebruikers om zichzelf te beschermen tegen mogelijke diefstal, verlies of fraude. Maar wil Facebook zoiets invoeren op zijn eigen platform, dan zal het waarschijnlijk toch enige controle willen uitoefenen, al was het maar om criminelen van de munt weg te houden.

Facebook heeft niet gereageerd op het NY Times-verhaal, maar bevestigt wel dat het aan blockchainprojecten werkt. Het bedrijf is overigens niet de enige die aan een eigen cryptomunt zou werken. Ook berichtendiensten Telegram en Signal zouden projecten hebben lopen.