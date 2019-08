Facebook zou aan een nieuwe chatapp werken, genaamd Threads. De app moet gebruikers toelaten om meer informatie met hun (goede) vrienden te delen.

Threads moet aan Facebook dochter Instagram worden gehangen, schrijft techsite The Verge. Het gaat om een app die in de kern dient om berichten te sturen naar je beste vrienden. Opvallend is dat er daarnaast een functie voorzien is die automatisch gevoelige informatie zoals locatie, snelheid en de status van je telefoonbatterij doorstuurt.

Als het constant delen van persoonlijke informatie klinkt als een privacy-nachtmerrie, dan is dat omdat de app in de eerste plaats bedoeld is als een deelplatform voor je 'goede vrienden'. Degenen die, vermoedelijk, permanent willen weten waar je uithangt. Als basis daarvoor wordt de 'close friends'-lijst op Instagram gebruikt en het Threads-platform zou ook gelinkt worden aan die lijst.

Met de app lijkt Facebook uit te halen naar Snapchat. Dat socialemediaplatform heeft ondertussen een pak minder gebruikers dan Instagram, maar die spenderen wel meer van hun tijd op het platform dan Instagram-gebruikers. Dat soort 'engagement' hoopt Facebook mogelijk te bereiken door gebruikers te overspoelen met content van hun beste vrienden. Via een opt-in zou Threads bijvoorbeeld automatisch je status updaten, zodat je vrienden in real time weten of je onderweg bent, hoewel het niet helemaal duidelijk is of de app ook automatisch je locatiegegevens de ether in gaat sturen. Het zou daarnaast ook mogelijk zijn om zelf een status in te geven.

Volgens The Verge is Instagram de app momenteel aan het testen. Het is niet duidelijk of en wanneer Threads gelanceerd zou worden.