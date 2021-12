Het Europees Hof van Justitie heeft al meermaals gezegd dat Europese data niet zomaar naar de VS mag worden verstuurd. Maar Facebook ziet daar geen probleem in.

De data die Amerikaanse bedrijven over Europeanen naar de VS sturen zijn al jaren juridisch gevoelig, vooral omdat de VS van Amerikaanse bedrijven kan eisen om die data in te kijken als het dat nodig acht. Onder meer in juli 2020 keurde het Europees Hof het zogenaamde Privacy Shield af omdat het onvoldoende bescherming bood voor Europeanen. In de marge daarvan werden ook de Standard Contractual Clauses (SCC's) afgeschoten, een ander instrument om data vanuit Europa te exporteren.

Maar Facebook is niet van plan zich daar veel van aan te trekken. Volgens interne documenten die Politico kon inkijken is het bedrijf van oordeel dat de VS wel genoeg doet om data te beschermen en dat het dus gegevens mag blijven doorsluizen. Het verwijst daarbij onder meer naar de SCC's, ook al zijn die evenzeer onvoldoende.

'Amerikaanse wetgeving en rechtspraktijk voorziet bescherming van persoonlijke data die in essentie gelijkaardig is aan het niveau van bescherming vereist door EU-wetgeving.' Staat te lezen in een van de documenten.

Die interpretatie komt Facebook weliswaar goed uit. Politico contacteerde enkele juridische experts en ook zij zien geen mogelijkheid voor Facebook om dit op een legale manier te doen, zeker gezien een aantal van de juridische uitspraken gebaseerd waren op de praktijken van Facebook. Of anders gezegd: Facebook, dat al jaren privacyschandalen aan elkaar rijgt en incidenten, fouten en wanbeleid consequent minimaliseert, probeert ook nu uitspraken van het gerecht naast zich neer te leggen door zaken zeer ruim en foutief te interpreteren.

