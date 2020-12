Terwijl de Amerikaanse overheid werkte aan een rechtszaak rondom machtsmisbruik door Facebook, zou het techbedrijf met een tegenbod zijn gekomen. Facebook zou bereid zijn om concurrerende bedrijven een licentie te geven op de onderliggende computercode van het sociale netwerk.

Dat meldt The Washington Post. De Amerikaanse antitrustzaak tegen Facebook draait rond de overnames van Instagram en WhatsApp in 2012 en 2014. Die overnames zouden puur gedaan zijn om beginnende concurrentie in een vroeg stadium af te vangen. Facebook ontkent dat, en zou volgens de krant het aanbod om de computercode vrij te geven hebben gedaan om te onderstrepen dat het bedrijf openstaat voor concurrentie.

Het aanbod wist de antitrust-onderzoekers echter niet te overtuigen. Techblog Engadget stelt dat het sterk de vraag is of het vrijgeven van de Facebook-code genoeg is om een concurrerend sociaal netwerk te bouwen. Een bedrijf als Google heeft de technische kennis om er een te bouwen, maar slaagde er toch niet in om Google+ tot een succes te maken. De belangrijkste manier waarop Facebook zijn gebruikers weet vast te houden zit namelijk niet in de technologie, maar in het feit dat al hun vrienden ook op Facebook zitten en niet bij een concurrent.

