Facebook wil een beter onderscheid maken tussen haar sociaal netwerk en het bedrijf erachter. Daarom verandert het bedrijf haar naam in... exact dezelfde naam, maar met hoofdletters.

In een blogpost legt hoofd marketing Antonio Lucio uit dat Facebook vandaag bestaat uit een reeks producten gaande van Messenger, Instagram, WhatsApp, Oculus, Workplace, Portal en binnenkort de portefeuille voor virtuele munten Calibra. Daarom is het nodig om meer onderscheid te maken tussen de Facebook-app en het bedrijf Facebook

"Facebook begon als één enkele app. Vandaag, vijftien jaar later, bieden we een reeks producten aan die mensen helpen connecteren met hun vrienden en familie, het vinden van gemeenschappen en hun bedrijf laten groeien," schrijft Lucio. Dat is echter niet helemaal correct, gezien Facebook begon als website en pas in 2007 met een mobiele site en in 2010 met een mobiele app kwam.

Het onderscheid tussen het bedrijf Facebook en het blauwe sociale netwerk Facebook komt er met een ander lettertype en hoofdletters. Het bedrijf waaronder Facebook, WhatsApp, Instagram en haar andere apps vallen heeft voortaan FACEBOOK. Het sociale netwerk zelf blijft 'Facebook' heten.

Apps van FACEBOOK zullen de komende weken expliciet de vermelding 'from FACEBOOK' krijgen. Al is dat vandaag al het geval bij onder meer Instagram. Het geheel is vergelijkbaar met Google, dat zichzelf als bedrijf enkele jaren geleden omdoopte tot Alphabet, waarbij Google een onderdeel werd van Alphabet.

Het GIF-formaat van het nieuwe logo verandert van kleur om de verschillende apps voor te stellen (blauw voor Facebook, groen voor WhatsApp, roze voor Instagram).