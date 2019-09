Facebook stopt wereldwijd met de automatische gezichtsherkenning van gebruikers. In plaats daarvan komt er een opt-in voor een vernieuwde functie.

Facebook rolt vandaag een nieuwe Face Recognition optie uit. De optie vervangt de bestaande Tag Suggestions, waarmee je kon aangeven of vrienden jou mogen taggen in een foto.

Met de vernieuwde Face Recognition krijg je nu een waarschuwing als iemand een foto publiceert waarop je zelf staat, ongeacht of je getagd werd of niet. Je kan dan zelf kiezen of je jezelf wil taggen, ongetagd blijft, of de foto wilt rapporteren om hem te laten verwijderen. Die functie werd eerder op een select aantal gebruikers getest, maar wordt nu voor iedereen beschikbaar. Facebook vertelt aan techsite The Verge dat gebruikers in hun feed een berichtje krijgen met de vraag om de optie aan te zetten. Ze is opt-in only, dus als je niets doet, zou ze moeten uit blijven staan.

Voor Europeanen was gezichtsherkenning al langer standaard uitgeschakeld, omdat de technologie mogelijk de privacyregels van de EU schaadt. Je kon hem wel zelf terug aanzetten. Diezelfde vragen over privacy lijken nu ook in de VS op te duiken, wat misschien deels de aanpassing verklaart. Daar loopt onder meer een groepsrechtszaak tegen het bedrijf, rond het gebruik van gezichtsherkenning.