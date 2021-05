Hugo Barra, de vicepresident voor augmented en virtual reality bij Facebook, verlaat het bedrijf. Dat heeft hij zelf op Facebook gepost.

Barra werkte vier jaar lang voor Facebook Reality Labs, waar hij onder meer mee de ontwikkeling van Facebooks geplande slimme bril, die ergens dit jaar zou moeten uitkomen.

Voordat hij bij Facebook aan de slag ging, werkte Hugo Barra onder meer bij Google en bij Xiaomi. Nu is hij van plan om meer richting technologie in gezondheidszorg te werken, zo meldt hij in zijn post op Facebook.

Slimme bril

Facebooks Reality Labs staat onder meer in voor de ontwikkeling van de Oculus, een virtual reality headset. Dit jaar zou er ook een soort slimme bril van het bedrijf uitkomen, in samenwerking met de maker van zonnebrillen Ray-Ban. Wat die brillen exact gaan kunnen, is nog niet helemaal duidelijk.

Barra werkte vier jaar lang voor Facebook Reality Labs, waar hij onder meer mee de ontwikkeling van Facebooks geplande slimme bril, die ergens dit jaar zou moeten uitkomen. Voordat hij bij Facebook aan de slag ging, werkte Hugo Barra onder meer bij Google en bij Xiaomi. Nu is hij van plan om meer richting technologie in gezondheidszorg te werken, zo meldt hij in zijn post op Facebook. Facebooks Reality Labs staat onder meer in voor de ontwikkeling van de Oculus, een virtual reality headset. Dit jaar zou er ook een soort slimme bril van het bedrijf uitkomen, in samenwerking met de maker van zonnebrillen Ray-Ban. Wat die brillen exact gaan kunnen, is nog niet helemaal duidelijk.