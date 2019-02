Facebooks Onavo-app bespioneerde concurrenten

De Onavo Protect-app is een VPN van Facebook die het bedrijf sinds 2013 in handen heeft, toen het de Israëlische start-up Onavo overnam. Afgelopen zomer bond Apple de kat de bel aan door de app uit de App Store te gooien omdat ze ook in kaart bracht wat gebruikers deden als ze niet op Facebook zaten.

Een Britse parlementaire commissie heeft dat nu in detail verder uitgezocht en bevestigt volgens de BBC dat Facebook met de app zowel de data-, privacy- als concurrentiewetgeving overtreedt. Onavo Protect werd voorgesteld als extra securitylaag, maar verzamelde onder meer hoe vaak een app werd gedownload en hoe vaak ze werd gebruikt.

Dat gaf Facebook gedetailleerde informatie over nieuwe trends bij gebruikers. Bijvoorbeeld welke apps gebruikers meer en langer gebruiken. Zo slaagde het bedrijf er in om een aantal populaire functies van Snapchat klakkeloos te kopiëren op Instagram.

Geen toegang voor Vine

De commissie, die ook interne e-mails van Facebook onderzocht, merkte ook hoe Facebook van bij de start Vine, de videodienst van Twitter, probeerde te dwarsbomen. Zuckerberg wist dat Vine de functie zou krijgen om vrienden van Facebook toe te voegen op de dienst. Daarop besloot hij om de API-toegang van Vine in te trekken zodat dit niet mogelijk was.

Veel toegang voor grote adverteerders

Een andere opmerkelijke vaststelling is dat Facebook sinds november 2013 meer dan vijfduizend apps speciale toegang gaf. Dat wil zeggen dat ze bijzondere toegang kregen tot gebruikersdata en de data van vrienden van die gebruikers. Onder meer Lyft, Airbnb en Netflix hadden zo'n toegang.

Volgens de commissie is er een interne e-mail die de link legt tussen het uitgeven van meer dan 250.000 dollar aan advertenties bij Facebook en het krijgen van die bijzondere toegang.