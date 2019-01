FaceTime af te luisteren door bug

Het lek werd deze week ontdekt door klanten van Apple en komt voor op alle apparaten van iPhone tot iMac. Het treedt op als een gebruiker een groepsgesprek via FaceTime begint. Niet alleen geluid maar ook beeld kan gelekt worden. De bellers krijgen het beeld te zien als diegene die ze bellen toevallig op een aan/uit- of volumeknop drukt.

Apple haalde maandag de functionaliteit van FaceTime-groepsbellen tijdelijk uit de lucht en beloofde deze week met een oplossing te komen. De optie om een groepsgesprek via FaceTime te voeren werd eind vorig jaar toegevoegd aan Apple-apparaten in een software-update.

Remotely Spying via #FaceTime



FaceTime any iOS 12.1 or later and you can remotely spy on them (audio and video) before they accept incoming call.https://t.co/UCPJZq8V52

Courtesy of @BmManski pic.twitter.com/hiW0psOMEk