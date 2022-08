Truth Social, het social netwerk van de voormalige Amerikaanse president Donald Trump, kampt met financiële problemen. Door tegenvallende advertentie-inkomsten en een teruglopend aantal gebruikers zou het platform op de rand van faillissement balanceren.

Zo zou webhoster RightForge nog ruim een miljoen dollar tegoed hebben van Trump Media & Technology Group, dat verantwoordelijk is voor Truth Social. Dat meldt Fox Business op basis van anonieme bronnen. Sinds maart zouden rekeningen voor het hosten van het netwerk niet meer zijn betaald.

Het netwerk is in februari door Trump gepresenteerd. Met Truth Social wil hij een alternatief bieden voor Twitter, het sociale medium waar Trump in 2021 werd verbannen wegens oproepen tot geweld. Op Truth Social mogen Trump en zijn medestanders wel zowat alles posten, maar veel bedrijven zouden vrezen voor reputatieschade als ze adverteren op het netwerk. De advertentie-inkomsten van het platform vallen daarom tegen, zegt Fox. Ook het aantal gebruikers is beperkt en zit in dalende lijn.

