Ook een virtuele variant van het Suezkanaal is inmiddels geblokkeerd. Een fan van Microsoft Flight Simulator heeft containerschip Ever Given nagebouwd en toegevoegd aan het computerspel.

Het resultaat is te zien in videobeelden van het spel die momenteel op sociale media worden gedeeld. Spelers van MS Flight Sim kunnen het schip zien liggen door virtueel langs het Suezkanaal te vliegen. Daarvoor moeten ze de fan-toevoeging wel nog even zelf installeren, in de vorm van een zogeheten mod.

Microsoft Flight Simulator staat bekend om zijn realistische weergave van de echte wereld. Vorige zomer kwam de nieuwste editie van het programma uit, waarbij gebruik is gemaakt van Microsofts kaartenprogramma Bing Maps. Ook bevat het spel kunstmatige intelligentie die het echte weer en verkeer simuleert.

