Een medewerker van Sony kon 154 miljoen dollar stelen van het bedrijf en omzetten in bitcoin. Maar de Japanse autoriteiten konden samen met de FBI het geld terugkrijgen.

De 32-jarige Rei Isjii kon het geld stelen van Sony Life Insurance Company, een dochter van het Japanse technologiebedrijf. Dat gebeurde door transactie-instructies te vervalsen waardoor het geld op een rekening die hij beheerde terechtkwam.

Van daaruit werd het omgezet naar 3879 bitcoin via Coinbase en naar een offline wallet (cold wallet) gebracht. De man stuurde Sony ook een brief waarin hij waarschuwde dat het bedrijf geen klacht mocht indienen, of het geld zou definitief verdwijnen.

Maar ondanks de omzetting naar cryptomunten en het offline bewaren, kon de FBI er toch in slagen om de private key te bemachtigen, het wachtwoord om het bitcoinadres te gebruiken, en zo op 1 december het bedrag naar haar eigen rekening over te zetten. Kort nadien werd de man gearresteerd in Japan.

In haar communicatie zegt de FBI duidelijk dat geld naar cryptomunten omzetten geen oplossing biedt om gestolen geld te verbergen. Het benadrukt ook dat het hiervoor nauw samenwerkte met de Japanse autoriteiten, Sony en Citybank.

