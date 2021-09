De FBI, de Amerikaanse federale politie, had Kaseya weken eerder aan een ransomwaresleutel kunnen helpen, dat schrijft de Washington Post.

Een deel van de financiële schade die geleden werd door de grote cyberaanval op IT-beheerder Kaseya had vermeden kunnen worden. De krant The Washington Post schrijft dat de FBI al in juni een ransomwaresleutel te pakken had. De overheidsdienst zou hebben ingebroken op de Russische servers van ransomwarebende REvil na de cyberaanval op het netwerk van JBS, 's werelds grootste vleesverwerkende bedrijf.

Bij de aanval op Kaseya zou de FBI vevolgens nog drie weken die ransomwaresleutel hebben bijgehouden, in een poging om de bende te strikken. Ze wilden daarbij vermijden dat de bende op de hoogte werd gebracht van het onderzoek, schrijft de krant nog. Bij de aanval raakten zo'n 1.500 bedrijven betrokken, waarvan een deel losgeld betaalden om hun computernetwerken terug aan de praat te krijgen. Kaseya deelde eind juli een universele 'decryptor' met zijn klanten. De ransomwarebende zelf leek ook een tijd van het internet verdwenen.

