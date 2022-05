Volgens de Amerikaanse FBI ging er vorig jaar bijna zeven miljard dollar verloren door oplichting via het internet. Al ligt het werkelijke cijfer nog een stuk hoger.

De FBI stelt in haar jaarlijks Internet Crime Report dat er vorig jaar 6,9 miljard dollar verloren ging aan online oplichting. Het gaat om afpersing, identiteitsdiefstal, phishing, fraude en andere technieken om mensen geld afhandig te maken via het internet. De cijfers slaan op 2021 en zijn een forse stijging ten opzichte van de 4,2 miljard dollar die het in 2020 optekende. Sinds de FBI het rapport uitbrengt gaat het om 18,7 miljard dollar.

Phishing

In totaal gaat het om 847.376 klachten, waarvan de overgrote meerderheid, zo'n 323.972, over phishing (en varianten daarop, zoals Smishing per sms) gingen. Binnen dat segment heeft de FBI bijzondere aandacht voor business email compromise (BEC, een gehackte professionele mailbox). De schade die daaruit voortkomt loopt op tot 2,4 miljard dollar. De FBI waarschuwt dat zulke accounts voor verschillende soorten cybercriminaliteit kunnen worden gebruikt. Intern vragen om geld over te schrijven, maar ook identiteitsdiefstal of activiteiten rond crypto wallets.

Cryptomunten

Oplichting rond cryptomunten stijgt spectaculair van 246,2 miljoen dollar in 2020 tot 1,6 miljard dollar afgelopen jaar. Dat is opmerkelijk als je weet dat het aantal klachten licht daalde (van 35.229 naar 34.202 klachten). Hier waarschuwt de FBI dat de fraude vaak kan oplopen tot honderdduizenden dollars. Het gaat voor alle duidelijkheid niet enkel over criminaliteit met cryptomunten zelf, ook valse investeringen waarbij het slachtoffer denkt dat men in cryptomunten investeert vallen daar onder.

Ransomware

Ransomware lijkt met 3.700 klachten en 49,2 miljoen dollar aan schade (komende van dertig miljoen dollar in 2020) niet zo enorm, maar ook hier nuanceert de FBI dat het enkel gaat om de bedragen die zijn betaald door bedrijven die dat ook toegeven. Wie betaalt en dat niet meldt zit dus niet in de statistieken, ook de kosten om de data te herstellen en het bedrijf na een ransomwareaanval weer te kunnen laten draaien zitten daar niet in.

De vaakst gebruikte ransomware was vorig jaar Conti, gevolgd door LockBit en REvil/Sodinokibi. Kijken we naar de vaakst getroffen landen dan staat de VS met voorsprong vooraan met 466.501 klachten, gevolgd door het Verenigd Koninkrijk (5.788 klachten), India (3.131 klachten) en Australië (2.204 klachten). Al moeten we nuanceren dat de FBI hoofdzakelijk klachten verzamelt vanuit de VS, of bedrijven die daar actief zijn. Het totale wereldwijde cijfer van zowel online oplichting als van het aantal bedrijven getroffen door ransomware ligt daarom vermoedelijk nog hoger.

