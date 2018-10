FBI ontgrendelt voor het eerst iPhone met gezichtsherkenning

Volgens Forbes heeft de FBI bij een huiszoeking op 10 augustus een verdachte gevraagd om naar een iPhone X te kijken om hem zo te ontgrendelen. Volgens het blad is het de eerste keer ooit dat dit gebeurde.

De verdachte, een 28-jarige man uit Ohio die nadien werd aangeklaagd voor het ontvangen en bezitten van kinderporno, kreeg het verzoek van een rechercheur die een huiszoekingsbevel had. Met de toegang kon de FBI chatgesprekken, foto's en andere zaken op de telefoon doorzoeken.

Wettelijk gezien was het verzoek legaal omdat er een huiszoekingsbevel was. Maar het duidt wel op een nieuwe evolutie. Terwijl bedrijven als Apple proberen om toestellen af te schermen van ongewenste toegang door hackers, overheden of politiediensten, proberen autoriteiten om die beveiliging te omzeilen, in dit geval door een verdachte naar het toestel te laten kijken.

De FBI vond bewijzen van crimineel gedrag, zo waren er gesprekken op Kik die wezen op pedofiele activiteiten, maar toch kregen ze geen volledige toegang tot de telefoon. Om alle data van een iPhone X via een pc te verkrijgen, is immers een extra wachtwoord nodig.

De rechtszaak tegen de verdachte moet nog komen. Maar Forbes wijst er op dat de aanpak daarmee nog niet algemeen is aanvaard. Zo is er in de VS het vijfde amendement van de grondwet dat personen beschermt tegen praktijken waarbij ze zichzelf schuldig maken. Dat was in het verleden steeds een barrière om vingerafdrukken of wachtwoorden op te eisen.