In de Verenigde Staten is de FBI bezorgd over de impact van slimme deurbellen met camera op het politiewerk. Verdachten kunnen via zo'n deurbel bijvoorbeeld ruim op voorhand een politie-inval zien aankomen en de benen nemen.

De bezorgdheid blijkt uit uitgelekte documenten van de FBI die online zijn aangetroffen door The Intercept. Het gaat om informatie die deel uitmaakt van het zogeheten BlueLeaks-lek, een grootschalige hack van zo'n 250 websites van Amerikaanse overheidsinstellingen waarbij flink wat gevoelige data werden gestolen.

Buren waarschuwen

Een van de gelekte documenten is een paper uit 2017. Daarin wordt een incident beschreven waarbij een verdachte via zijn slimme deurbel kon zien hoe de politie een huiszoeking voorbereidde. Deze persoon zou vervolgens onder meer zijn buren en huisbaas hebben gewaarschuwd.

Het standpunt van de FBI is opvallend omdat critici juist vooral bezorgd zijn over de impact van slimme deurbellen op de privacy van gebruikers. Die discussie gaat onder meer over het delen van data van deurbellen met opsporingsinstanties.

