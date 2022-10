De Amerikaanse Justitie wil uitzoeken of Tesla zijn klanten heeft misleid met claims over de zelfrijdende capaciteiten van zijn auto's. Het onderzoek focust zich op de Autopilot software.

Het Department of Justice startte al in 2021 met een onderzoek naar de rijbegeleidingssoftware van Tesla, zo schrijft nieuwsagentschap Reuters. De zogeheten Autopilot wordt in de Verenigde Staten verkocht als 'volledig zelfrijdend'. De software maakt, volgens CEO Elon Musk, van Tesla's de veiligste wagens op de markt.

Amerikaanse regulatoren zijn het daar echter niet helemaal mee eens. Onder meer de National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA) heeft de claims al tegengesproken. En nu gaat ook het ministerie van Justitie er dieper op in. Volgens Reuters wil de overheid nagaan of Tesla consumenten, investeerders en regulatoren heeft misleid door onbewezen claims te maken rond capaciteiten van diens rijbegeleidingssoftware.

Marketing vs wetgeving

Hoewel Tesla op zijn website zegt dat Autopilot actief supervisie nodig heeft (de meeste regio's laten bij wet geen zelfrijdende wagens toe) zegt Tesla in marketingvideo's wel dat de chauffeur alleen aanwezig moet zijn 'voor legale redenen', en claimt het bedrijf dat de auto helemaal op zijn eentje kan rijden. Onder meer die claims wil Justitie nu nakijken. Het is niet zeker of er uit het onderzoek ook rechterlijke gevolgen zullen komen.

Er lopen ondertussen meerdere onderzoeken naar het autobedrijf. Ook de NHTSA onderzoekt Tesla nadat tientallen van de wagens betrokken raakten bij ongevallen, terwijl ze in geassisteerde modus stonden. De verkeerscommissie startte een zaak rond de mogelijkheid van de wagens om fietsers te herkennen nadat Tesla's in assistentiemodus meerdere keren een motorrijder doodreden. Een tweede onderzoek werd gestart nadat meerdere noodvoertuigen werden aangereden. Ook het Department of Motor Vehicles in Californië heeft ondertussen klachten tegen Tesla neergelegd. Die regulator maakt zich eveneens zorgen over de claim 'volledig zelfrijdend'.

