De FOD Kanselarij van de Eerste Minister heeft een contract voor gespecialiseerde ICT-diensten gegund. Het gaat om een grootschalig contract bestaande uit 14 raamovereenkomsten, samen goed voor meer dan 50 miljoen euro. De grootste slokop is Atos die meer dan de helft inlijft.

De grootschalige aanbesteding voor het vernieuwen van en de ondersteuning van de ICT-diensten van de FOD Kanselarij van de Eerste Minister werd vorig jaar in januari gelanceerd: toen de federale regering dus al in lopende zaken was. Een nieuwe federale regering is er nog niet, maar de ICT-diensten van heel wat federale overheidsdiensten zijn door de gunning van het contract wel al verzekerd voor de komende 4 à 5 jaar. De FOD Kanselarij treedt op als aankoopcentrale.

14 raamovereenkomsten

Het gaat om 14 percelen met elk een raamovereenkomst. De verschillende federale overheidsdiensten, het ministerie van Defensie en de programmatorische overheidsdiensten kunnen gebruik maken van deze raamovereenkomsten om diensten of producten aan te kopen. Bij heel wat percelen zijn er dan ok verschillende partijen die het contract gegund krijgen. De grootste winnaar is wel Atos Belgium, dat de komende 5 jaar (met optie tot 2 keer verlenging van een jaar) de operationele diensten (PaaS en IaaS) draaiende houdt. Opnieuw, want ook het vorige contract was in handen van Atos. De waarde van dit perceel alleen al wordt geraamd op 23 miljoen. Atos haalt overigens ook de percelen binnen rond veiligheidsondersteuning (inclusief risicobeheer, technische penetratietesten en analyse rond cyberaanvallen en de strijd tegen hacking) en SAP (vooral application management en IT-architectuur rond SAP), wat nog eens goed is voor 2 en 4,5 miljoen euro - verdeeld over 5 jaar.

Data- en informatiebeheer

Atos wint ook al in de loten rond databeheer en informatiebeheer - met elk een geschatte waarde tussen de 6,4 en 9,4 miljoen euro over 48 maanden - maar daar scoren ook heel wat andere partijen: Cronos Public Services, NRB, RealDolmen, Sopra Steria en Business and Decision Benelux. Het gaat dan vooral om het inzetten van de nodige mankracht voor zowel (middel)grote als kleine projecten: van projectbeheer en architectuur, tot de analyse en het gebruik van producten en alles wat bij die projecten komt kijken.

10 miljoen voor 'componenten'

Een belangrijk perceel rond 'componenten' - zeg maar hardware en software - gaat naar Bechtle Direct, NTT en Proximus SpearIT. Het gaat dan om storage als HP 3PAR en Synology, Fujitsu blade servers, Forcepoint-security en andere hardware van o.a. Qradar en Bluecoat. Aan softwarekant zien we o.a. McAfee, Trend Micro, Dynatrace, Redhat, Varonis, Splunk, SUSE, Jira, IBM FileNet en SDL Trados. Het gaat om een geraamde 10 miljoen euro in totaal, al is het zoals steeds bij raamcontracten moeilijk te zeggen hoeveel iedere overheidsinstelling nu precies gaat aankopen en bij wie van de drie.

Beheers- en gebruikersondersteuning

Voor gebruikersondersteuning (helpdesk eerste en tweede lijn, technische interventies, interventies op afstand - ook bij evenementen e.d.) mogen de overheidsdiensten voortaan gaan aankloppen bij NRB en Prodata Systems: een perceel waarop het bedrag van 4 miljoen geplakt wordt. Beheersondersteuning (o.a. governance, rapportage, monitoring) komt bij Asfalys terecht: het relatief klein consultancybureau uit Evere (brutomarge van 773.093 euro in boekjaar 2018 volgens Trends Top) krijgt zo toch een opdracht die geschat wordt op 5 miljoen euro op 5 jaar. Deze luiken van het contract werden overigens eind juli al gegund.

Ook kleinere IT-bedrijven aan de bak

De overige percelen gaan niet om de grote miljoenen, maar konden toch op heel wat interesse rekenen. Voor 'ontwikkeling en configuratie toepassingen' doken 14 geïnteresseerde partijen op. Uiteindelijk werden Atos, Eonix (Mons), NRB, Underside (Gosselies) en Vox Teneo (Limal) geselecteerd. Zij verzorgen ook het perceel 'ontwikkeling web en mobiele toepassingen'. Twee andere kleinere percelen tot slot werden binnengehaald door - opnieuw - Atos Belgium, NTT, Proximus, Realdolmen, Sopra Steria Benelux, Computer and Task Group Belgium, Cronos Public Services en Mielabelo (uit Frameries).

De grootschalige aanbesteding voor het vernieuwen van en de ondersteuning van de ICT-diensten van de FOD Kanselarij van de Eerste Minister werd vorig jaar in januari gelanceerd: toen de federale regering dus al in lopende zaken was. Een nieuwe federale regering is er nog niet, maar de ICT-diensten van heel wat federale overheidsdiensten zijn door de gunning van het contract wel al verzekerd voor de komende 4 à 5 jaar. De FOD Kanselarij treedt op als aankoopcentrale.Het gaat om 14 percelen met elk een raamovereenkomst. De verschillende federale overheidsdiensten, het ministerie van Defensie en de programmatorische overheidsdiensten kunnen gebruik maken van deze raamovereenkomsten om diensten of producten aan te kopen. Bij heel wat percelen zijn er dan ok verschillende partijen die het contract gegund krijgen. De grootste winnaar is wel Atos Belgium, dat de komende 5 jaar (met optie tot 2 keer verlenging van een jaar) de operationele diensten (PaaS en IaaS) draaiende houdt. Opnieuw, want ook het vorige contract was in handen van Atos. De waarde van dit perceel alleen al wordt geraamd op 23 miljoen. Atos haalt overigens ook de percelen binnen rond veiligheidsondersteuning (inclusief risicobeheer, technische penetratietesten en analyse rond cyberaanvallen en de strijd tegen hacking) en SAP (vooral application management en IT-architectuur rond SAP), wat nog eens goed is voor 2 en 4,5 miljoen euro - verdeeld over 5 jaar.Atos wint ook al in de loten rond databeheer en informatiebeheer - met elk een geschatte waarde tussen de 6,4 en 9,4 miljoen euro over 48 maanden - maar daar scoren ook heel wat andere partijen: Cronos Public Services, NRB, RealDolmen, Sopra Steria en Business and Decision Benelux. Het gaat dan vooral om het inzetten van de nodige mankracht voor zowel (middel)grote als kleine projecten: van projectbeheer en architectuur, tot de analyse en het gebruik van producten en alles wat bij die projecten komt kijken.Een belangrijk perceel rond 'componenten' - zeg maar hardware en software - gaat naar Bechtle Direct, NTT en Proximus SpearIT. Het gaat dan om storage als HP 3PAR en Synology, Fujitsu blade servers, Forcepoint-security en andere hardware van o.a. Qradar en Bluecoat. Aan softwarekant zien we o.a. McAfee, Trend Micro, Dynatrace, Redhat, Varonis, Splunk, SUSE, Jira, IBM FileNet en SDL Trados. Het gaat om een geraamde 10 miljoen euro in totaal, al is het zoals steeds bij raamcontracten moeilijk te zeggen hoeveel iedere overheidsinstelling nu precies gaat aankopen en bij wie van de drie.Voor gebruikersondersteuning (helpdesk eerste en tweede lijn, technische interventies, interventies op afstand - ook bij evenementen e.d.) mogen de overheidsdiensten voortaan gaan aankloppen bij NRB en Prodata Systems: een perceel waarop het bedrag van 4 miljoen geplakt wordt. Beheersondersteuning (o.a. governance, rapportage, monitoring) komt bij Asfalys terecht: het relatief klein consultancybureau uit Evere (brutomarge van 773.093 euro in boekjaar 2018 volgens Trends Top) krijgt zo toch een opdracht die geschat wordt op 5 miljoen euro op 5 jaar. Deze luiken van het contract werden overigens eind juli al gegund.De overige percelen gaan niet om de grote miljoenen, maar konden toch op heel wat interesse rekenen. Voor 'ontwikkeling en configuratie toepassingen' doken 14 geïnteresseerde partijen op. Uiteindelijk werden Atos, Eonix (Mons), NRB, Underside (Gosselies) en Vox Teneo (Limal) geselecteerd. Zij verzorgen ook het perceel 'ontwikkeling web en mobiele toepassingen'. Twee andere kleinere percelen tot slot werden binnengehaald door - opnieuw - Atos Belgium, NTT, Proximus, Realdolmen, Sopra Steria Benelux, Computer and Task Group Belgium, Cronos Public Services en Mielabelo (uit Frameries).