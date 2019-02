FedEx test bezorgrobot die treden kan nemen

De 'SameDay Bot' moet doorheen de dag de aankopen van klanten van het magazijn aan huis brengen, of op het werk leveren. FedEx wil daarmee een oplossing vinden voor de problemen en kosten die verbonden zijn aan de levering van de "laatste kilometer" tot bij de klant overdag, op "een veilige en milieubewuste manier". De robot, die maximaal 16 kilometer per uur rijdt, moet zich voortbewegen langs de voetpaden en is in staat om obstakels en voetgangers te ontwijken. De artificiële bezorger zou ook geen problemen mogen hebben met stoepranden, trapjes of met oneffenheden in het wegdek.

De SameDay Bot zal dit jaar nog uitgeprobeerd worden in Memphis, de thuisbasis van FexEx in de oostelijke staat Tennessee. De lokale autoriteiten gaven de toestemming voor de test.

FedEx is niet het eerste bedrijf dat een bezorgrobot gaat uitproberen. Amazon begon onlangs nog tests met leveringen door de kleine robot 'Scout' in de omgeving van Seattle. De Japanse telecomreus SoftBank investeerde onlangs dan weer via zijn fonds Vision Fund bijna 950 miljoen dollar in de Amerikaanse start-up Nuro. Die is gespecialiseerd in de ontwikkeling van kleine autonome leveringsvoertuigen.

Wat we bovenstaande robots nog niet hebben zien doen, is het oprijden van stoepranden en treden. Op dat vlak lijkt de technologie achter FedExs leverrobot al wat verder te staan.