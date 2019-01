FIFA 19 stopt met verkopen van virtuele munt in België

Vorig jaar verbood de Belgische kansspelcommissie het verkopen van lootboxen in videogames. Het concept, waarbij je betaalt voor een virtueel doosje met een willekeurige beloning erin, wordt gezien als een vorm van gokken en is dus verboden voor minderjarigen. In zijn rapport, in april vorig jaar, noemde de Kansspelcommissie onder meer de games 'Overwatch', 'Fifa 18' en 'Counterstrike: Global Offensive' al in strijd met de wet. De wet, en de belofte van boetes, zetten eerder al Blizzard, uitgever van Overwatch, en uitgever Square Enix aan om lootboxen weg te halen voor Belgische gamers.

Vorm van gokken

FIFA was een van de laatste games uit dat rapport die nog geen aanpassingen had gemaakt. EA heeft lang volgehouden dat lootboxen geen vorm van gokken zijn, maar ziet zich na overleg met de Kansspelcommissie toch gedwongen om iets aan de praktijk te doen, althans in ons land.

De uitgever kondigt aan het dat het vandaag in België stopt met het verkopen van FIFA points, de virtuele munt die gebruikt wordt in het spel. Met die FIFA-punten kunnen spelers pakketjes kopen met voetbalspelers, waarvan ze op voorhand niet weten welke spelers erin zitten.

Gamers die FIFA-punten gekocht hebben, kunnen ze nog wel opmaken, en ze kunnen ook punten blijven vrijspelen in het spel. Ze kunnen er alleen geen nieuwe aankopen.

België is een van de eersten om lootboxen te verbannen, wat opmerkelijk is voor een klein landje. Wel lijkt het erop dat de beslissing van minister Koen Geens andere landen heeft geïnspireerd. Onder meer in het Verenigd Koninkrijk, de Verenigde Staten en Japan nemen wetgevers de praktijk onder de loep.