Overheidsdiensten in de Filipijnen hanteren voortaan een cloud-first aanpak. Enkel bij uitzondering zal infrastructuur buiten de cloud nog toegelaten worden.

De maatregel gaat vrijwel meteen in en betekent dat infrastructuur op een private, hybride of publieke cloud moet draaien. Hetzij op het overheidsinitiatief GovCloud, of via een externe aanbieder.

Dat wil zeggen dat toeleveranciers van overheidsagenschappen voortaan cloud als eerste optie moeten aanbieden. Maar ook dat voor hen de regels strenger worden. Volgens The Register moeten ze onder meer voldoen aan bepaalde internationale competenties en certificatiestandaarden als ze met GovCloud willen werken. Ook moet data die als 'secret' of 'top secret' wordt gemarkeerd op Filipijnse bodem zitten, of bij ambassades waar het land zeggenschap over heeft.

Wel zijn er nog een paar uitzonderingen. Als een overheidsinstelling kan aantonen dat een oplossing buiten de cloud veiliger is, betere functionaliteiten heeft, goedkoper is of makkelijker kan worden uitgerold, dan is het mogelijk om die te nemen.

De maatregel gaat vrijwel meteen in en betekent dat infrastructuur op een private, hybride of publieke cloud moet draaien. Hetzij op het overheidsinitiatief GovCloud, of via een externe aanbieder.Dat wil zeggen dat toeleveranciers van overheidsagenschappen voortaan cloud als eerste optie moeten aanbieden. Maar ook dat voor hen de regels strenger worden. Volgens The Register moeten ze onder meer voldoen aan bepaalde internationale competenties en certificatiestandaarden als ze met GovCloud willen werken. Ook moet data die als 'secret' of 'top secret' wordt gemarkeerd op Filipijnse bodem zitten, of bij ambassades waar het land zeggenschap over heeft.Wel zijn er nog een paar uitzonderingen. Als een overheidsinstelling kan aantonen dat een oplossing buiten de cloud veiliger is, betere functionaliteiten heeft, goedkoper is of makkelijker kan worden uitgerold, dan is het mogelijk om die te nemen.