Financiële sector is voortrekker in blockchainprojecten

De Hogeschool PXL deed samen met Agoria en Corda Campus Hasselt een onderzoek naar blockchaintechnologie in Vlaanderen en Brussel. Daarbij werden in totaal 68 projecten geïdentificeerd en geanalyseerd. Er werd niet actief gezocht in Wallonië, al werd er ook geen project voorgedragen na een open bevraging.

Van die projecten komt 30 procent uit de financiële sector, 22 procent uit de publieke sector, 13 procent uit de mobiliteits- en logistieke sector, 9 procent uit de technologiesector en nogmaals 9 procent uit HR. Opvallend is dat in één op drie projecten (38 procent) de overheid of een regulator betrokken partij is.

Het merendeel van de projecten zit nog in de proof of concept-fase (PoC). Van de 68 zijn er tien die in de productiefase zitten en 11 die operationeel zijn. Opmerkelijk: van de projecten in de financiële sector is de helft al in productie.

Tot slot leert het marktonderzoek ons dat Ethereum en Hyperledger Fabric de meest gebruikte platformen zijn, zij doken in 68 procent van de projecten op als platform. Voor technologische partners is valt de keuze vooral op IntellectEU, The Ledger (Cronos), SettleMint en Kunstmaan (Accenture Interactive).

Op 14 december verschijnt in de gedrukte versie van Data News een interview met de topvrouw van Informatie Vlaanderen. Daarin gaan we dieper in op de blockchainprojecten bij de Vlaamse Overheid.