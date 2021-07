De FSMA, de Belgische financiële waakhond, waarschuwt consumenten nog maar eens voor allerlei frauduleuze online-handelsplatformen die actief zijn in ons land.

De Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten zegt de voorbije weken opnieuw klachten te hebben gekregen van consumenten over dergelijke oplichters. Die proberen potentiële slachtoffers nieuwsgierig te maken via nepadvertenties op sociale media, waarin vaak bekende personen het hebben over een methode om snel rijk te worden. Wie doorklikt en gegevens invult, wordt door de oplichters gecontacteerd met een beleggingsvoorstel.

Resultaat: slachtoffers die ingaan op de voorstellen kunnen hun belegde geld niet recupereren, of horen eenvoudigweg niks meer van het platform waarbij ze hebben belegd.

