Finland verdenkt Rusland van GPS-verstoring

Sipila deed zijn uitspraken volgens Reuters op de Finse openbare omroep Yle. Afgelopen dinsdag stuurde de Finse luchtnavigatiediensten een waarschuwing uit omdat er grootschalige GPS-storingen aan de gang waren in het Noorden van het land. Ook Noorwegen zou gelijkaardige situaties hebben meegemaakt eind oktober.

"Het is mogelijk dat Rusland de verstoorder was hier. Het is geweten dat ze dit kunnen doen", aldus de Finse premier Sipila.

De storing valt samen met 'Trident Juncture', een militaire oefening van de Navo die tussen de Baltische zee (vlak bij Rusland) en IJsland liep en waar 31 landen aan deelnamen. Ook Finland, dat geen Navo-lid is, deed mee met die oefening.