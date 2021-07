De Finse overheid zoekt een makelaar die in beslag genomen bitcoins ter waarde van 78 miljoen dollar (65,6 miljoen euro) kan verkopen voor gewoon geld. Dat meldt de Douane.

De 1.981 bitcoins werden door de rechtbank overgemaakt aan de staat. De Finse Douaneautoriteiten lanceerden donderdag een oproep om een makelaar te vinden om de cryptomunten te verkopen.

Ze willen een permanent mechanisme creëren om in de toekomst 'op een veilige en betrouwbare manier' cryptomunten te verkopen die terechtkomen in de schatkist, aldus directeur Pekka Pylkkanen. De Verenigde Staten waren het eerste land dat in 2014 in beslag genomen bitcoins tijdens een veiling te koop aanbood, ondertussen hebben heel wat andere landen eveneens cryptomunten verkocht aangezien de prijzen van activa stijgen.

De Finse Douane verwacht een raamovereenkomst af te sluiten met maximaal drie makelaars, ter waarde van 250.000 euro over twee jaar. Dat bedrag kan stijgen tot 2 miljoen euro 'als er meer inbeslagnames van cryptomunten zijn of als de waarde van de activa snel verandert', klinkt het in een mededeling. Het grootste deel van de bitcoins die de Finse staat bezit werd al voor 2018 in beslag genomen. Dat jaar stelde het ministerie van Financiën richtlijnen op rond de cryptomunten, onder meer dat de munten niet opgeslagen mogen worden op het internet.

'De Finse Douane wil in de eerste plaats verzekeren dat cryptomunten op een veilige manier worden verkocht, om zo het witwassen van geld en criminele activiteiten tegen te gaan', klinkt het nog.

