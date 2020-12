Het Finse parlement behandelt een nieuwe wet die de netwerken van het land moet beschermen tegen digitale aanvallen en spionage. Het is waarschijnlijk dat daarbij de Chinese fabrikanten van 5G-apparatuur Huawei en ZTE in de ban worden gedaan, meldt Bloomberg.

Finland is het thuisland van het concurrerende netwerkbedrijf Nokia. De nieuwe wet, die naar verwachting aangenomen zal worden, noemt geen specifieke landen of bedrijven. Wel wordt apparatuur verbannen als er "sterke vermoedens zijn dat het gebruik ervan de nationale veiligheid in gevaar brengt".

Nokia spint naar verwachting garen bij het uitsluiten van Chinese bedrijven bij het aanleggen van 5G. Het bedrijf schat in dat het 43 procent van de totale waarde aan 5G-contracten heeft gewonnen sinds diverse landen Huawei en ZTE hebben buitengesloten. Tegelijkertijd loopt het bedrijf gevaar om door het Finse beleid zelf uitgesloten te worden op de lucratieve Chinese 5G-markt.

Buurland Zweden, waar netwerkbedrijf Ericsson is gevestigd, deed Huawei en ZTE eind oktober in de ban. China dreigde in reactie daarop met maatregelen tegen Zweedse bedrijven.

