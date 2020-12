Het Finse parlement meldt dat de politie onderzoek doet naar de hack van een aantal e-mailaccounts van parlementsleden en -medewerkers. De cyberaanval vond in de afgelopen maanden plaats en werd ontdekt door het technisch beveiligingssysteem van het parlement.

Wie er achter de computerinbraak kan zitten, is vooralsnog onduidelijk. Parlementsvoorzitter Anu Vehvilainen noemde de hack 'een ernstige bedreiging voor de democratie en de Finse samenleving'.

'Om de cyberveiligheid te versterken, moeten we zelf onze landelijke maatregen nemen en actief de samenwerking aangaan binnen de EU en internationaal', voegde zij daaraan toe. Zolang het onderzoek loopt wilde het Finse parlement verder geen commentaar geven.

Geen toeval

'Dit is geen toeval', aldus de hoofdinspecteur van de Finse nationale recherche, die nog niet kon zeggen hoeveel e-mailaccounts er zijn gehackt. Eerder dit jaar werd ook het parlement van Noorwegen getroffen door een soortgelijke cyberaanval. Daar legden de autoriteiten een verband met hackers die banden hebben met de Russische militaire veiligheidsdienst.

