Fintech start-up Virteo krijgt 1,1 miljoen euro extra kapitaal

Virteo, gebaseerd in Mechelen, heeft een derde kapitaalsronde achter de rug. Het fintechbedrijf maakt software voor de invordering van onbetaalde facturen. Gebruikers kunnen op het platform hun creditdossiers beheren, en ze waar nodig toewijzen aan een van de aangesloten invorderaars. Het platform is sinds 2017 op de markt en verwerkt ondertussen zo'n tienduizend invorderingsdossiers per maand. "Onze toepassing staat volledig op punt en we zullen de kapitaalsinjectie aanwenden om onze verkoopinspanningen op te voeren", zegt CEO Karel Vanderheyden in een persmededeling. "We verwachten volgend jaar break-even te draaien. Binnen de twaalf maanden wil Virteo uitbreiden naar Frankrijk, Nederland en het Verenigd Koninkrijk, in een latere fase volgen andere EU-landen."

Het is de derde keer dat Virteo kapitaal ophaalt. In deze ronde werd het werkkapitaal met 1,1 miljoen euro verhoogd door investeerders Theodorus, Sherpa Invest 2 en het Ark Angels Activator Fund.