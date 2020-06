De Duitse leverancier van betaaldiensten Wirecard, opgeschrikt door een financieel schandaal, heeft toegegeven dat 1,9 miljard euro die ingeschreven staat in de balans 'heel waarschijnlijk niet bestaat'. Dat zou zijn gebleken uit bijkomende controles.

De accountant weigerde na de inspecties een goedkeurende verklaring af te geven. De beursgenoteerde fintech moest de voorlopige resultaten van 2019 en het eerste kwartaal van 2020 daarom intrekken.

Topman opgestapt

De beurskoers van Wirecard is donderdag en vrijdag ingestort. Topman Markus Braun stapte vorige week op, toen het miljardengat in de boekhouding naar buiten kwam. Het bedrag vertegenwoordigt ongeveer een kwart van het totale vermogen van het bedrijf.

Wirecard verzorgt voornamelijk het betalingsverkeer voor bedrijven. Het is een concurrent van de bij ons beter bekende betaaldiensten MultiSafePay, CCV, Mollie, Worldline (dat eerder dit jaar de Franse branchegenoot Ingenico overnam) en Adyen.

Lees ook: Zweedse fintech Klarna lanceert uitgesteld betalen in België

De accountant weigerde na de inspecties een goedkeurende verklaring af te geven. De beursgenoteerde fintech moest de voorlopige resultaten van 2019 en het eerste kwartaal van 2020 daarom intrekken.De beurskoers van Wirecard is donderdag en vrijdag ingestort. Topman Markus Braun stapte vorige week op, toen het miljardengat in de boekhouding naar buiten kwam. Het bedrag vertegenwoordigt ongeveer een kwart van het totale vermogen van het bedrijf.Wirecard verzorgt voornamelijk het betalingsverkeer voor bedrijven. Het is een concurrent van de bij ons beter bekende betaaldiensten MultiSafePay, CCV, Mollie, Worldline (dat eerder dit jaar de Franse branchegenoot Ingenico overnam) en Adyen.