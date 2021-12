Square, het bedrijf dat wordt geleid door ex Twitter-CEO Jack Dorsey, verandert van naam. Als 'Block' wil het haar verschillende activiteiten beter benadrukken.

Begin deze week maakte Dorsey bekend dat hij Twitter als CEO zou verlaten en volop zou gaan voor zijn andere baan bij Square. Nu maakt dat bedrijf bekend dat het zichzelf zal omdopen tot Block. Dat is een verwijzing naar blockchain, maar ook naar blokken code, een buurt (blok huizen) enz... waarbij het bedrijf wil benadrukken dat het meer doet dan enkel betaaldiensten.

Square is niet enorm bekend in onze regio, maar bestaat al sinds 2009 en werd mee opgericht door Dorsey. Het bedrijf biedt onder meer een kaartlezer aan die kleine ondernemingen aan hun smartphone kunnen koppelen. Het bedrijf is vandaag met die dienst actief in de VS, Canada, het VK en Japan, maar heeft intussen ook een meerderheid in muziekstreamingdienst Tidal en heeft een business unit rond bitcoin, die wordt ook omgedoopt tot Spiral.

Volgens Block verandert er verder niets aan de organisatie van het bedrijf. Ook de beursticker op de beurs van New York blijft voorlopig 'SQ'.

Begin deze week maakte Dorsey bekend dat hij Twitter als CEO zou verlaten en volop zou gaan voor zijn andere baan bij Square. Nu maakt dat bedrijf bekend dat het zichzelf zal omdopen tot Block. Dat is een verwijzing naar blockchain, maar ook naar blokken code, een buurt (blok huizen) enz... waarbij het bedrijf wil benadrukken dat het meer doet dan enkel betaaldiensten.Square is niet enorm bekend in onze regio, maar bestaat al sinds 2009 en werd mee opgericht door Dorsey. Het bedrijf biedt onder meer een kaartlezer aan die kleine ondernemingen aan hun smartphone kunnen koppelen. Het bedrijf is vandaag met die dienst actief in de VS, Canada, het VK en Japan, maar heeft intussen ook een meerderheid in muziekstreamingdienst Tidal en heeft een business unit rond bitcoin, die wordt ook omgedoopt tot Spiral.Volgens Block verandert er verder niets aan de organisatie van het bedrijf. Ook de beursticker op de beurs van New York blijft voorlopig 'SQ'.