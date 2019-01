Fintechbedrijf TransferWise komt naar België

TransferWise is een disruptieve speler die zich focust op wie regelmatig geld overschrijft naar het buitenland. De geldtransferdienst claimt daarin tot acht keer goedkoper te zijn dan traditionele banken omdat het geen commissies op wisselkoersen hoeft aan te rekenen. Dat doet het door gebruikers die in één richting geld willen sturen te koppelen aan gebruikers die in een andere richting geld uitsturen.

Als u bijvoorbeeld wil overschrijven naar een Britse rekening, dan komt het geld eerst op de Europese rekening van TransferWise, die hetzelfde bedrag van haar Britse rekening overschrijft naar de ontvanger. Op die manier worden de transfers steeds binnen dezelfde muntzone gehouden. Volgens Transferwise besparen al haar gebruikers samen daarmee drie miljoen euro per dag, vergeleken met wanneer ze dezelfde transactie met hun bank zouden maken.

Sinds haar oprichting in 2011 is het fintechbedrijf, met hoofdkwartier in Londen, snel gegroeid. Het telt nu 1400 werknemers en 4 miljoen klanten wereldwijd. Brussel is de tiende stad waar TransferWise een kantoor opent.

Brexit

"Brussel ligt aan de bron van alle EU-zaken, dus een kantoor in de stad is een logische stap voor ons", zegt Kristo Käärmann, CEO en medeoprichter van TransferWise. Tegelijk ziet hij in Brussel een toegangspoort naar Europa na de brexit. "Een Belgische e-moneyvergunning zorgt ervoor dat we een goede service kunnen blijven aanbieden aan onze gebruikers over de hele wereld, wat er ook gebeurt met de brexit-deal."

Die vergunning werd aangevraagd bij de Nationale Bank. "De Nationale Bank van België heeft een heel goede indruk op ons gemaakt met hun kennis van de betalings- en e-moneysector en hun openheid voor innovatie, en tegelijkertijd is het een bijzonder sterke en betrouwbare toezichthouder. We willen graag een even productieve relatie opbouwen met de NBB, net zoals we die vandaag hebben met het Britse FCA."

De fintechspeler is van plan binnenkort de eerste werknemers aan te nemen voor haar Belgisch kantoor. Dat wordt een klein team. Aangezien de geldtransferdienst volledig online werkt, konden Belgen al langer van de dienst gebruikmaken.