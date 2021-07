Mozilla brengt versie 90 uit van zijn browser Firefox. Daarin is onder meer de 'SmartBlock' functie om tracking te blokkeren verbeterd.

Met elke versie van Firefox die tegenwoordig uitkomt, schuift de browser weer iets op richting meer privacy, maar er komen een hoop kleine verbeteringen bij. Nieuw in de versie die vandaag uitkomt is een aangepaste functie om te printen naar PDf-formaat, uitzonderingen voor de HTTPS-only modus en een uitbreiding van de SmartBlock-functie.

Die laatste moet het makkelijker maken om tracking over websites heen te blokkeren, zonder loginfuncties in de weg te zitten. Denk daarbij bijvoorbeeld aan sites met een knop 'Inloggen met Facebook', die in vorige versies soms stuk gingen wanneer de SmartBlock-functie aan stond. Dat zou nu verleden tijd moeten zijn, zodat je die strengere privacyregels aan kan laten staan, ook wanneer je met een Facebook-account op andere sites inlogt.

Private modus nu meer privaat

Naast SmartBlock heeft Mozilla de 'private modus' ook wat dichtgetimmerd. De modus, vaak 'pornomodus' genoemd, is ooit begonnen als een modus die geen cookies op je toestel zelf bijhoudt. Vaak is het echter wel mogelijk voor de sites die je bezoekt om je toestel te identificeren of tracken. Firefox brengt nu een instelling die het 'Total Cookie Protection' noemt naar die private modus, waardoor een hele reeks tracking- en fingerprintingtechnologieën worden geblokkeerd in de modus, en cookies aan het einde van een sessie worden gewist.

Ook nieuw is een automatische update-functie voor Windows, waarmee de browser op de achtergrond naar updates voor Firefox zoekt en ze downloadt en installeert op momenten dat je het programma niet actief gebruikt. Mozilla meldt tot slot dat het zijn browser weer wat sneller heeft gemaakt. Het gaat om milliseconden.

