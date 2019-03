Firefox blokkeert nu automatisch afspelen van video's en geluid

De belangrijkste update in Firefox 66 is waarschijnlijk het automatisch blokkeren van zichzelf afspelende video's en geluidsbestanden. Want ook in 2019 plagen die nog het web. De nieuwe versie van de browser herkent wanneer een video afspeelt met het geluid op stil, en zal die video's met rust laten. Bij sites die je bombarderen met video en geluid, zal Firefox de video's zelf afzetten. Wil je de video alsnog bekijken, kan je op de play-knop duwen. Het is ook mogelijk om whitelists aan te leggen van sites die video automatisch mogen afspelen met geluid.

Daarnaast voert Firefox ook 'scroll anchoring' in. Dat moet vermijden dat een advertentie de hele lay-out van een pagina overhoop haalt, wanneer ze laadt nadat de tekst al zichtbaar is. Nog updates: zoeken in verschillende tabbladen, verbeterde zoekfunctie in private modus, uitgebreider beveiligingswaarschuwingen en ondersteuning voor Windows Hello.