Mozilla ondersteunt in de nieuwste versie van zijn Firefox browser niet langer het File Transfer Protocol of FTP. Het ooit erg populaire systeem is nu verdwenen uit elke grote hedendaagse browser.

Firefox 89.0 was zowat de laatste browser die nog ondersteuning bood voor FTP, nadat eerder Chrome en Edge het systeem dag zeiden. Om veiligheidsredenen verdwijnt de standaard ondersteuning echter ook in Firefox 90, zo schrijft Mozilla in een blogpost.

Dat heeft deels te maken met de plannen van Mozilla om de nieuwste browser zo goed als volledig op HTTPS te laten draaien, maar het einde van FTP zat er al langer aan te komen. Mozilla zelf kondigde in 2015 al aan dat het van het protocol af wilde, omdat het amper versleuteld is.

Verouderd

Met FTP kan je bestanden over het web sturen, en het systeem was lang populair om bijvoorbeeld filmpjes of zwaardere beelden rechtstreeks op de servers van een bedrijf te zetten. Dat bracht echter meteen ook een hoop beveiligingsproblemen met zich mee, omdat mensen met slechte bedoelingen via het protocol bestanden konden downloaden, onderscheppen of aanpassen.

Het protocol stond al standaard uit sinds versie 88 van Firefox. Chrome en Edge ondersteunen al langer geen FTP meer, en Safari heeft altijd een lichtjes ander systeem gebruikt. Wie per se nog FTP wil gebruiken, kan tot volgend jaar in Internet Explorer terecht. De browser ondersteunt het protocol namelijk, maar gaat zelf op pension in juni 2022. Daarnaast zijn er nog diensten als Filezilla, die specifiek gemaakt zijn voor FTP.

