Mozilla, het bedrijf achter Firefox, gaat standaard cookies van derde partijen blokkeren in de nieuwe versie van zijn browser. Zogeheten 'tracking cookies' kunnen ook worden tegengehouden.

Firefox blokkeert vanaf nu cookies die toelaten dat adverteerders en publishers je volgen over het web. Die cookies zijn kleine tekstbestanden die in je browser worden opgeslagen, bijvoorbeeld om bij te houden dat je bent ingelogd, of op welke links je op een site hebt geklikt (zodat ze donker worden weergegeven). Cookies worden echter ook gebruikt om gebruikers van de ene site naar de ander te volgen, en die gegevens door te sturen naar adverteerders of dataverwerkingsbedrijven.

Die laatste third-party cookies kon je in Firefox al sinds 2017 blokkeren, maar de browser maakt die functie nu standaard. De aankondiging komt op een moment dat steeds meer techgiganten, waaronder bijvoorbeeld Apple, privacy naar voren schuiven. "Mensen voelen zich ongelooflijk kwetsbaar," schrijft Mozilla in een blogpost waarin het de aanpassing aankondigt. "We geloven dat we, om mensen echt te beschermen, een nieuwe standaard moeten maken die de privacy van mensen op de eerste plaats zet."

Voor browsers als Firefox, maar ook voor Apple's Safari (dat als eerste cookies van derde partijen standaard blokkeerde) lijkt privacy steeds meer een differentiërende factor te zijn. Die andere grote browser, Chrome, wordt namelijk gemaakt door een bedrijf dat leeft van advertenties.