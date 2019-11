Vanaf januari gaat Firefox niet langer pop-ups tonen die vragen of je notificaties van websites wil ontvangen. Ze worden te vaak misbruikt voor spam.

Verschillende nieuwssites vragen sinds enkele jaren of ze notificaties mogen sturen. Dat zorgt er voor dat je als gebruiker op je pc een melding krijgt als er bijvoorbeeld een nieuw artikel is. De functie kwam er dankzij de Notifications API en zit sinds 2012 in Chrome en sinds 2013 in Firefox.

Maar de meldingen worden te vaak misbruikt. Wie ze (al dan niet per ongeluk) aanvaardt op malafide websites krijgt nadien notificaties voor malafide producten of malware-downloads. Volgens ZDNet, dat zich baseert op een Mozilla-ontwikkelaar, zal Firefox de notificaties daarom standaard verbergen vanaf Firefox 72, dat in januari verschijnt.

Volgens de ontwikkelaar klikt 97 procent van de gebruikers de pop-up sowieso weg. In de toekomst komt er nog wel een icoontje in de adresbalk dat gebruikers laat weten dat er een notificatie-optie is. Maar die wordt minder storend dan het huidige model.

Wie dergelijke notificaties helemaal wil uitschakelen kan dat vandaag al. In Firefox doe je dat door in de instellingen naar 'Privacy & Bescherming' te gaan en bij 'notificaties' naar de instellingen te gaan. Daar kan je "nieuwe verzoeken voor het toestaan van notificaties" aanvinken. In dit menu krijg je ook te zien voor welke sites je de meldingen hebt aanvaard of geblokkeerd.