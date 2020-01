Els Bellens is redactrice bij Data News.

De Firefox browser zal je toelaten om alle data die het programma verzamelt, ook weer te verwijderen; Dat is een van de nieuwigheden in de versie die op 7 januari uitrolt.

De functie is een reactie op de California Consumer Privacy Act (CCPA), een soort GDPR voor de staat Californië, waar veel van de grote techbedrijven gevestigd zijn. De CCPA geeft gebruikers onder meer de mogelijkheid om de gegevens die over hen verzameld worden door websites op te vragen en te beheren. Of waar nodig weg te halen.

In een mededeling zegt Firefox dat het al erg weinig gegevens over gebruikers verzamelt, maar dat het wel bijhoudt hoeveel tabbladen er open staan en hoe lang sessies zijn. Die telemetriedata kunnen vanaf nu ook verwijderd worden. De functie is er overigens niet alleen voor inwoners van Californië, maar meteen voor alle gebruikers van Firefox.