Softwarebedrijf Mozilla, vooral bekend van de webbrowser Firefox, voert een reorganisatie door waarbij 250 banen verloren gaan. De ontwikkelaar sluit ook zijn kantoren in de Taiwanese hoofdstad Taipei. Ongeveer 60 mensen binnen het bedrijf worden overgeplaatst naar een andere afdeling.

Mozilla had in januari al aangekondigd dat het zijn organisatie anders zou gaan inrichten. Door de coronacrisis bleek dat plan echter niet te volstaan en moeten er nu dus 250 banen verdwijnen. Het gaat om zowat een kwart van alle jobs.

Verder zegt Mozilla dat zijn huidige opensource-model om software gratis weg te geven, het bedrijf voor economische uitdagingen stelt. Daarom gaat Mozilla onderzoeken of er manieren zijn waarmee het geld kan verdienen aan zijn software, zonder dat de missie van het bedrijf (een beter internet voor iedereen) daarbij in het gedrang komt.

