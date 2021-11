Mozilla, het bedrijf achter onder meer de Firefox browser, stopt met Lockwise. De app verdwijnt volgende maand.

Lockwise is een 'password manager app' waarmee je wachtwoorden kan synchroniseren naar je smartphone. De app verdwijnt uit de iOS en Android app store op 13 december, zo kondigt Mozilla aan in een hulpartikel. De app zal wel blijven werken, maar krijgt geen security-updates meer, wat voor een wachtwoordbeheerder min of meer de doodsteek is.

De app bestaat sinds 2018 maar kon blijkbaar geen erg grote aanhang verzamelen. Mozilla geeft aan dat wie wachtwoorden en automatische formulieren wil gebruiken die zijn opgeslagen in de Firefox browser, daar nu best de Firefox app zelf voor kan inzetten. De browser zou op iOS binnenkort een wachtwoordbeheerder krijgen, en Mozilla lijkt van plan om enkele van de functies van Lockwise in zijn browser te integreren op meerdere platformen.

