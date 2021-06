Wie in de browser een nieuw tabblad opent krijgt nu vakjes met vaak gebruikte websites. Daar zou binnenkort verandering in kunnen komen.

De Firefox browser is een reeks tests aan het uitvoeren die naast de vaak gebruikte sites ook enkele gesponsorde tegels op een nieuw tabblad zetten. Dat moet blijken uit een helppagina van de browser zelf, en rapporten van gebruikers. De tests duiken voorlopig alleen op bij beta-gebruikers, en of de advertenties ook breed worden uitgerold, zal afhangen van feedback.

Eerdere tests van de functie kregen vooral slechte feedback, zegt Jonathan Nightingale van Mozilla tegen techsite Engadget: 'Dat werd niet goed onthaald.' Daarom zal je in deze nieuwe test onder meer een opt-out krijgen, of specifieke tegels kunnen uitvinken. Gebruikers krijgen dus meer controle over wat ze te zien krijgen.

Alternatieve inkomsten

Firefox is naast de grote browsers als Chrome, Safari en Edge de enige die niet afhangt van een grote techgigant met zoekmachines en andere inkomstenbronnen. Dat brengt de browser in een moeilijke positie. Hij wordt voornamelijk geassocieerd met openbron, maar om de strijd met bijvoorbeeld Chrome aan te gaan is er wel geld nodig. Het bedrijf moet dus op een slappe koort lopen tussen het zoeken naar nieuwe inkomsten, en een trouw publiek dat nogal vijandig staat tegenover advertenties en de tracking die daar bij hoort.

