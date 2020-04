Fitbit heeft de Charge 4 voorgesteld, de eerste activiteitentracker van het bedrijf met een geïntegreerde gps. Hierdoor hoeven sportievelingen niet langer hun smartphone mee te zeulen, om in de buitenlucht hun activiteiten te registreren.

De gps-tracking van de Charge 4 start en stopt volgens Fitbit automatisch wanneer de gebruiker zijn training begint en eindigt. Dit werkt bij zeven verschillende activiteiten, waaronder wandelen of hardlopen. In totaal zijn er meer dan twintig doelgerichte trainingsmodi.

Een andere nieuwigheid is 'Minuten in actieve zones', een gepersonaliseerde meting op basis van leeftijd en hartslag in rust die elke activiteit registreert waarvan de hartslag omhooggaat (van fietsen tot yoga). Hierbij wordt een wekelijks doel vooropgesteld van 150 minuten.

Spotify aan boord

De Charge 4 registreert desgewenst ook de nachtrust van de gebruiker en wordt op dat vlak binnenkort uitgebreid met Smart Wake. Deze functie, voorheen alleen beschikbaar op watches van Fitbit, maakt gebruik van machine learning om de gebruiker op een optimaal moment te wekken.

Lees ook: Google koopt Fitbit

Noemenswaardig is ook de Spotify Control-functie om favoriete afspeellijsten en nummers te bedienen vanaf de pols. Verder toont de Fitbit Charge 4 ook tal van meldingen op het aanraakscherm, zoals inkomende sms'jes, agendapunten en boodschappen van apps. Android-gebruikers kunnen bovendien snel antwoorden op berichtjes.

Andere specificaties van de nieuwe activiteitentracker zijn het waterdichte ontwerp, de batterijduur tot zeven dagen en de mogelijkheid om contactloos te betalen via Fitbit Pay. De nieuwe Charge 4 is verkrijgbaar voor 149,95 euro in zwart, palissander en staalblauw. Er is ook een Charge 4 Special Edition (169,95 euro) met een exclusieve geweven band en een klassieke zwarte band. Andere polsbandjes zijn los verkrijgbaar vanaf 29,95 euro.

null © Fitbit

De gps-tracking van de Charge 4 start en stopt volgens Fitbit automatisch wanneer de gebruiker zijn training begint en eindigt. Dit werkt bij zeven verschillende activiteiten, waaronder wandelen of hardlopen. In totaal zijn er meer dan twintig doelgerichte trainingsmodi.Een andere nieuwigheid is 'Minuten in actieve zones', een gepersonaliseerde meting op basis van leeftijd en hartslag in rust die elke activiteit registreert waarvan de hartslag omhooggaat (van fietsen tot yoga). Hierbij wordt een wekelijks doel vooropgesteld van 150 minuten.De Charge 4 registreert desgewenst ook de nachtrust van de gebruiker en wordt op dat vlak binnenkort uitgebreid met Smart Wake. Deze functie, voorheen alleen beschikbaar op watches van Fitbit, maakt gebruik van machine learning om de gebruiker op een optimaal moment te wekken.Noemenswaardig is ook de Spotify Control-functie om favoriete afspeellijsten en nummers te bedienen vanaf de pols. Verder toont de Fitbit Charge 4 ook tal van meldingen op het aanraakscherm, zoals inkomende sms'jes, agendapunten en boodschappen van apps. Android-gebruikers kunnen bovendien snel antwoorden op berichtjes.Andere specificaties van de nieuwe activiteitentracker zijn het waterdichte ontwerp, de batterijduur tot zeven dagen en de mogelijkheid om contactloos te betalen via Fitbit Pay. De nieuwe Charge 4 is verkrijgbaar voor 149,95 euro in zwart, palissander en staalblauw. Er is ook een Charge 4 Special Edition (169,95 euro) met een exclusieve geweven band en een klassieke zwarte band. Andere polsbandjes zijn los verkrijgbaar vanaf 29,95 euro.