Fitbit heeft op een persevent twee nieuwe smartwatches en een fitnesstracker gelanceerd. Blikvanger is de Fitbit Sense, een slim uurwerk met enkele innovatieve features, zoals een huidtemperatuursensor en een elektrodermale activiteitssensor (EDA) die het stressniveau meet.

De Fitbit Sense combineert alle 'klassieke' gezondheids- en fitnessfuncties die ook te vinden zijn op andere Fitbit-klokjes, inclusief een geïntegreerde gps-ontvanger. Tot de nieuwigheden behoren een huidtemperatuursensor, een stressmeter en een groter AMOLED-scherm met een optionele always-on-modus. De batterijduur werd opgevoerd tot ruim zes dagen.

Fitbit Premium

De waterdichte Sense is uitgerust met een microfoon en luidspreker om oproepen aan te nemen en sms'jes te beantwoorden. Ook de interface van het gadget ging op de schop. Deze is nu ook in het Nederlands beschikbaar, net als de bijbehorende Fitbit-app. De richtprijs bedraagt 329,95 euro, en dat is inclusief een proefabonnement van een half jaar op Fitbit Premium (met extra gedetailleerde informatie over je gezondheid en activiteiten).

Het bedrijf introduceerde deze week tevens de Versa 3, met nieuwe gezondheids-en fitnessfuncties, een geïntegreerde gps-functie én toegang tot de Google Assistent. Richtprijs: 229,95 euro.

Tot slot stelde Fitbit de Inspire 2 voor. De vernieuwde fitnesstracker biedt een langere batterijduur (tot tien dagen) en enkele nieuwe functies, zoals Minuten in Actieve Zones. Dit apparaatje verwisselt voor 99,95 euro van eigenaar.

De nieuwe smartwatches en fitnesstracker van Fitbit liggen vanaf eind september in de winkel.

De Fitbit Sense combineert alle 'klassieke' gezondheids- en fitnessfuncties die ook te vinden zijn op andere Fitbit-klokjes, inclusief een geïntegreerde gps-ontvanger. Tot de nieuwigheden behoren een huidtemperatuursensor, een stressmeter en een groter AMOLED-scherm met een optionele always-on-modus. De batterijduur werd opgevoerd tot ruim zes dagen.De waterdichte Sense is uitgerust met een microfoon en luidspreker om oproepen aan te nemen en sms'jes te beantwoorden. Ook de interface van het gadget ging op de schop. Deze is nu ook in het Nederlands beschikbaar, net als de bijbehorende Fitbit-app. De richtprijs bedraagt 329,95 euro, en dat is inclusief een proefabonnement van een half jaar op Fitbit Premium (met extra gedetailleerde informatie over je gezondheid en activiteiten).Het bedrijf introduceerde deze week tevens de Versa 3, met nieuwe gezondheids-en fitnessfuncties, een geïntegreerde gps-functie én toegang tot de Google Assistent. Richtprijs: 229,95 euro.Tot slot stelde Fitbit de Inspire 2 voor. De vernieuwde fitnesstracker biedt een langere batterijduur (tot tien dagen) en enkele nieuwe functies, zoals Minuten in Actieve Zones. Dit apparaatje verwisselt voor 99,95 euro van eigenaar.De nieuwe smartwatches en fitnesstracker van Fitbit liggen vanaf eind september in de winkel.