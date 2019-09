is redacteur bij Data News

Fitbit bekijkt momenteel of het zichzelf moet verkopen. Het bedrijf krijgt zowel in het duurdere als goedkopere segment felle concurrentie.

De verkoop wordt momenteel besproken met de bank Qatalyst Partners. Al benadrukt een bron aan Reuters dat een verkoop nog niet definitief is. Het bedrijf bekijkt vooral of er een koper moet worden gevonden.

Fitbit is vooral bekend van haar fitnesstrackers. Het bedrijf legt zich de laatste tijd ook toe op smartwatches. Maar in dat laatste segment krijgt het voorlopig weinig voet aan grond. Zo moest het bedrijf in juli haar omzetverwachting bijstellen na een tegenvallende verkoop van de Versa Lite smartwatch.

Tegelijk krijgt het bedrijf langs de onderkant van de markt concurrentie van spelers die goekope fitnesstrackers op de markt brengen.

Het is nog niet duidelijk of Fitbit op zoek zou gaan naar investeerders, of naar grotere technologiespelers zoals Alphabet (Google). Fitbit zelf geeft geen commentaar op het bericht van Reuters. Wel schoten de aandelen omhoog bij het nieuws dat de verkoop wordt bekeken.