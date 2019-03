Fitbit wil meer zijn dan wearables

Wie zich nog de hoogdagen van de 'wearables' hype herinnert, weet ook dat er ondertussen een aantal bedrijven zijn gesneuveld. Pionier Pebble, bijvoorbeeld, of Fitbit-concurrent Jawbone. Dat betekent echter niet dat het nu uit is met wearables. Integendeel, de markt voor draagbare toestelletjes groeide in het laatste kwartaal van 2018 met 31,4 procent, volgens International Data Corporation, en onder meer IDC voorspelt nog stevige groei in de volgende jaren.

Wat wel is gebleken, is dat de prijzenslag min of meer gestreden is. De Apple Watch is heer en meester van de 'premium' toestellen, en voor prijsbrekers moet je bij Chinese merken als Xiaomi zijn, die voor een dertigtal euro je hele gezondheid kunnen bijhouden. Daartussenin probeert Fitbit nu zijn weg te vinden, terwijl het opbokst tegen grote techgiganten als Samsung en Huawei. Het antwoord, zo vertelt het bedrijf, zit hem in diversifiëring.

Meer mensen aan de sport

Fitbit lanceert dit voorjaar een reeks nieuwe producten, en het gooit daarbij het net wat breder uit dan tot nu toe vaak het geval was. Het bedrijf richt zich niet alleen op de typische sporters (die waarschijnlijk toch al een smartwatch hebben), maar op beginners en minder gemotiveerde amateurs.

Neem bijvoorbeeld de Versa Lite Edition, de goedkoopste 'volledige' Fitbit op de markt. Het gaat om een smartwatch van 160 euro die vooral simpel in gebruik moet zijn. Het ding laat zich bedienen met één knop. Dit toestel heeft geen wifi, maar wel een slaaptracker, stappenteller, hartslagmeter en meer, en wordt gericht op mensen die voor de eerste keer een smartwatch aanschaffen.

De Fitbit Inspire is er dan weer eentje voor echte fitness-beginners die voor 70 euro op de markt komt. "Daarmee willen we de drempel verlagen voor mensen die willen beginnen met gewicht verliezen en fitnessen", zegt Melanie Chase, vp marketing bij Fitbit, op de persvoorstelling. De basisversie van het toestel heeft een reeks gezondheids- en fitnessfuncties aan boord zoals automatische bewegings- en slaapregistratie, en voorziet allerlei badges voor het behalen van bewegingsdoelen. Een iets duurdere versie (zo'n 100 euro) houdt ook je hartslag bij.

Daarnaast heeft Fitbit ook een nieuwe versie van zijn toestel voor kinderen, de Ace 2. Voor een zeventigtal euro moet dit toestel kinderen van zes jaar en ouder (en hun familie) helpen om gezonde gewoontes aan te kweken.

Het platform

Opvallend hier is dat je al deze toestellen kan aansluiten op het Fitbit platform, een datavergaarder en sociaal netwerk dat het bedrijf verder wil uitbouwen met een nieuwe app en allerlei motiverende software. Fitbit wil dus niet alleen de trackers leveren, maar ook de sociale lijm die mensen samen doet sporten.

"Sinds de oprichting van Fitbit, bijna twaalf jaar geleden, streven wij ernaar om mensen op een leuke en realistische manier tot een gezonde leefstijl te bewegen, ongeacht hun fitnessniveau of doelen. Op dit moment hebben we wereldwijd een groeiende en enthousiaste gemeenschap van meer dan 27 miljoen actieve gebruikers die meer bewegen, beter slapen, actief stress verminderen, gewicht beheren en gezonder leven dankzij het gebruik van Fitbit. Dat laat de kracht van ons platform zien en het succes van de voortdurende innovaties van onze trackers, smartwatches, softwarefuncties en de mobiele app", aldus James Park, medeoprichter en CEO van Fitbit in een persbericht.

Richting gezondheidszorg

En dan is er nog de serieuze kant. "We zijn begonnen met onze gebruikers te helpen bij hun algemene conditie en hun fitnessdoelstellingen, maar steeds meer gaan we ook mensen helpen met ernstiger zaken, zoals mentale gezondheid, diabetes en meer", zegt Melanie Chase. "We werken bijvoorbeeld met klinische onderzoekers om te kijken in hoeverre beweging en sport de kans op borstkanker kunnen verminderen."

Die stap richting gezondheidszorg is vrij nieuw, maar Fitbit ziet er wel toekomst in. De tak Healthcare van het bedrijf groeide het voorbije jaar met 8 procent, en haalde 100 miljoen dollar in extra inkomsten binnen. "We willen niet alleen meer het toestel zijn. Onze toekomst ligt in een combinatie van gegevens, het platform en de gebruikers die samenkomen", aldus nog Chase. Met zijn trackers wil Fitbit een groot arsenaal aan gezondheidszorgen gaan ondersteunen, waaronder gewichtsverlies, diabetes, slaaptekort, conditie, mentale gezondheid en stress. Niet onbelangrijk hier, is de samenwerking met verzekeraars en bedrijven, vooral in de VS. De toestellen worden onder meer aangekocht in het kader van Welzijn op het Werk bij bijvoorbeeld Adobe en Domino's Pizza.