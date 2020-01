In de fitness-trackers van Fitbit en Garmin zit mogelijk technologie waar Philips patent op heeft. De Amerikaanse toezichthouder, de International Trade Commission, is daarom een onderzoek begonnen. E-health concern Philips had een klacht ingediend over de twee Amerikaanse concurrenten.

Het gaat om technologie waarmee de gezondheid van de drager in de gaten wordt gehouden. De software kan in geval van nood ook alarm slaan. Philips heeft die technologie ontwikkeld voor zijn eigen producten, waaronder Lifeline, Biosensor en Sleep Diagnostic-apparaten, zo staat in de aanklacht. Een vergelijkbare technologie zou ook terug te vinden zijn in producten van Fitbit en Garmin. Philips wil daarom dat de Amerikaanse overheid de invoer van die trackers verbiedt. De artikelen worden gemaakt in Azië.

