Flash update komt nu met cryptojackers

Een nieuwe malware is gevonden die zich voordoet als een werkende Adobe Flash update. Daarnaast installeert de malware echter ook cryptomining software op de computers van de slachtoffers, die de cryptomunt Monero ontgint. Dat schrijft securitybedrijf Palo Alto Networks in een onderzoeksrapport.

Om zo echt mogelijk te lijken, kopieert de malware de pop-up van Adobe, en zal ze ook echt de computer updaten naar de laatste versie van Flash. Bedoeling is uiteraard dat het slachtoffer niet doorheeft dat er iets aan de hand is. Bij cryptojacking wordt de computerkracht en elektriciteit van het slachtoffer gebruikt om virtueel geld te ontginnen voor de criminelen. Vorig jaar zijn de prijzen van cryptomunten stevig gestegen, en daarmee ook de kost om ze te ontginnen. Sindsdien wordt ontginningssoftware steeds vaker verstopt in websites en malware.