Flickr begint met snoeien in foto's

Flickr, een van de vroege grote fotodiensten van het internet, is begonnen met het verwijderen van foto's bij gratis gebruikers. De site was lang populair omdat ze gebruikers gratis een terabyte aan opslag gaf, goed voor zo'n 200.000 foto's.

In november vorig jaar past Flickr echter zijn regels aan. Voor gratis accounts ligt de limiet nu op duizend foto's. Wie meer wilt, moet een abonnement van zo'n 50 dollar per jaar betalen. Gebruikers hadden de voorbije maanden de mogelijkheid om hun foto's over te zetten of te downloaden. Nu is de dienst begonnen met ze zelf te verwijderen.

Flickr, lang onderdeel van het ten onder gegane Yahoo, kwam in april vorig jaar in handen van een ander fotoplatform, SmugMug. Die geeft vooral kost aan als reden voor de verandering. Het "opslaan van tientallen miljarden foto's van Flickr-leden is ongelooflijk duur", zo schrijven de nieuwe eigenaren. SmugMug zelf is altijd een betaald platform geweest.

Wie nog snel zijn foto's van Flickr wil halen, kan ze per 500 downloaden via de 'camera roll', of een verzoek sturen naar Flickr om al hun data aan te vragen. Met die laatste zullen ze niet alleen foto's toegestuurd krijgen, maar ook GPS-coördinaten en commentaren.